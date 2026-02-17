Натуральную пасту ручной работы готовят на ярмарке в Кузьминках

Паста разных форм и цветов, равиоли, лазанья и соусы — посетителям московской ярмарки предлагают попробовать блюда на месте или приобрести продукцию для приготовления дома.

На московской ярмарке в районе Кузьминки, по адресу улица Юных Ленинцев, владение 52, открылось кафе, где готовят свежую пасту по авторским рецептам. Новая участница ярмарки уже более 10 лет занимается изготовлением пасты и развивает собственное производство в Московской области. В ассортименте кафе — паста разных форм и цветов, равиоли, лазанья и соусы: сюда можно заглянуть, если хочется перекусить на месте или купить удобные полуфабрикаты, чтобы быстро приготовить обед или ужин дома.

История этого дела началась от большой любви к макаронам и широким возможностям их употребления.

— Такого универсального продукта как паста я больше не знаю: и супы, и гарнир, и самостоятельное блюдо, и десерт. Делать домашнюю пасту я когда-то начала просто для себя, потому что просто обожаю ее с тех самых пор, когда все называли ее просто макаронами, с самого детства, — рассказала Кристина, производитель пасты и владелица кафе.

Производство сочетает автоматизированные процессы и ручную работу: равиоли, например, формуют и наполняют начинкой вручную. Соусы готовят на месте, уделяя особое внимание их сочетанию с пастой. Благодаря особой технологии приготовления, тесто получается более пористым и хорошо впитывает вкус соусов. В меню представлены сливочные соусы с белыми грибами и креветками, а также томатные варианты с острым перцем. Часть блюд готовят в веганской версии — без добавления яиц и с овощными начинками.

— Мы придерживаемся классической рецептуры — используем муку из твердых сортов пшеницы и яйца или только желток. За счет этого паста получается насыщенного кремового цвета. Для цветных оттенков добавляем только натуральные ингредиенты: шпинат, свекольный сок или чернила каракатицы. Все, что представлено на витрине, можно попробовать в кафе или взять с собой, — отметила новая участница ярмарки.

Московские ярмарки — место, куда горожане традиционно приходят за качественными и свежими фермерскими продуктами, привезенными более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок. В прошлом году московские ярмарки посетили около 8,5 миллиона человек. Они приобрели больше 16 тысяч тонн фермерской продукции.

Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно. Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для посещения.

Московские ярмарки приглашают к сотрудничеству агроагрегаторов от регионов, которые смогут представлять сразу несколько хозяйств и предприятий субъекта. Подобное сотрудничество не только позволяет выйти на столичный рынок локальным производителям, но и привлекает к региону внимание туристов, а также в целом положительно сказывается на его имидже.