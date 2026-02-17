Солнечная погода сохранится в Москве до 18 февраля

Солнечная погода прогнозируется в Москве до среды, 18 февраля. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Сегодня–завтра", – подчеркнула она на вопрос о том, как долго продержится солнце в городе.

При этом ночь на 18 февраля может стать самой холодной в столичном регионе с начала года. Столбики термометров в Москве местами могут опуститься до минус 22 градусов, а в Подмосковье – до минус 26 градусов. Мороз окрепнет на фоне облачной с прояснениями погоды, преимущественно без осадков.

На фоне ожидаемого похолодания систему отопления в Москве перевели на повышенные параметры работы. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме.

Между тем высота снежного покрова в центре Москвы составила 52 сантиметра. За сутки сугробы выросли на 5 сантиметров. Самые высокие сугробы лежат в подмосковном поселке Черусти, они достигают 78 сантиметров.