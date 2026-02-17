Температуру в системе отопления в столице повысили из-за морозов

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели систему отопления на повышенные параметры работы из-за похолодания. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В ближайшие дни в столичном регионе сохранится морозная погода, ночные температуры будут опускаться до минус 20 градусов. В связи с этим скорректирована работа системы теплоснабжения, выставлены повышенные параметры, — добавил Бирюков.

Он также напомнил, что все технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Задания на изменение выдаются заранее.

— Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно из-за инерционности системы теплоснабжения. Регулирование тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема, — рассказал Бирюков.

Глава комплекса подчеркнул, что корректировка производится под контролем служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, передает Telegram-канал ведомства.

Ночь с 17 на 18 февраля может стать одной из самых холодных с начала 2026 года. Предстоящей ночью столбики термометров в столице местами могут опуститься до минус 22 градусов, а в Подмосковье — местами до минус 26 градусов.