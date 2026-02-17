В московском ресторане появились покрытые золотом блины

В меню московского ресторана Zea появилось необычное блюдо. Об этом сообщается на странице заведения в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В заведении средиземноморской кухни в честь Масленицы предложили гостям блины, начиненные камчатским крабом и покрытые золотом 23 карата. Они подаются в соусе из белого вина, сливок, тархуна и анчоусов и с дополнением в виде черной, красной и щучьей икры.

В свою очередь, в комментариях авторы поста указали, что стоимость данной позиции составляет 8,5 тысячи рублей.

В январе сообщалось, что в меню столичного ресторана Manul появился сет с икрой за десятки тысяч рублей.