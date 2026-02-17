Открытие выставки «Семья — мое наследие» пройдет 26 марта в Музее Москвы

26 марта 2026 года в Музее Москвы состоится открытие культурно-просветительской передвижной выставки «Семья — мое наследие». Организатором выступает АНО «След поколений», проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Посетители увидят редкие архивные документы, предметы из частных коллекций. Отдельный стенд будет посвящен трудовым династиям с историями сотрудников крупнейших компаний России.

В пространстве ГБУ «ООЦ им. Моссовета» в период с 5 февраля по 5 марта также проходит художественная выставка Иванны Степановой. На ней представлены новые и недавние живописные работы, выполненные в масляной и темперной технике: крымские пейзажи, облики Москвы и просторы средней полосы России.

Кроме того, в павильоне «Эрмитаж» усадьбы Кусково в текущий момент проходит выставка «Сага о стекле», на которой представлены работы российского художника Александра Иванова и членов его семьи — супруги Галины, дочери Ирины и внучки Екатерины. Выставка будет открыта до 22 февраля.