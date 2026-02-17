Ежедневные масленичные состязания проходят на площадках «Московских сезонов»

Фестиваль «Масленица», который является частью проекта «Зима в Москве», проводит спортивные состязания на 27 площадках «Московских сезонов». Спортивная программа проходит ежедневно с 15:00 до 21:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные дни, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Спортивная программа фестиваля – это сознательный уход от стандартных комплексов в сторону аутентичности. Участники выполняют шесть видов упражнений: жим полена стоя, зашагивания на тюк сена, джампинг-джеки, челночные прыжки в мешках, приседания с поленом и отжимания от тюка сена. Соревнования проходят в личном зачете», – говорится в сообщении.

Отмечается, что программа включает три комплекса, где необходимо набрать максимальное количество очков, комбинируя упражнения. Например, в первом комплексе необходимо на время завершить комплекс из трех отрезков челночного бега, девять приседаний с бревном и 12 отжиманий от тюка сена. Победителем станет участник с наименьшим временем выполнения комплекса.

По итогам каждого дня определяется победитель в каждой категории. Они получают медаль, грамоту и приз победителя дня.

«Центральной активностью в день открытия, 13 февраля, стал квест «Спортивный разгуляй на Масленицу» на Тверском бульваре. Квест состоял из мероприятий на трех станциях с разными комплексами упражнений. На первой станции участники соревновались в беге в мешках и приседаниях с поленом. На второй – в зашагиваниях на тюк с сеном, перебросах мешка с сеном с пола через плечо и отжиманиях от тюка сена. На третьей – в приседаниях с коромыслом, жиме полена и динамичных джампинг-джеках. Победители получили приятные подарки», – рассказали в пресс-службе.

«Зима в Москве» – главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.