Сергунина подвела итоги работы библиотек и культурных центров

Библиотеки и культурные центры столицы в 2025 году приняли 13,3 млн человек. Горожане не только брали книги, но и посещали кружки и секции, творческие вечера и встречи с писателями, лекции и концерты, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«За год библиотеки и культурные центры Москвы провели больше 64 тыс. мероприятий. Дети и взрослые знакомились с любимыми авторами, участвовали в мастер-классах, экскурсиях и фестивалях», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что ежегодная весенняя акция «Библионочь» в этот раз была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Программа включала 1,7 тыс. событий – от квизов до патриотических флешмобов. Она собрала 53 тыс. гостей.

«Библиотеки и культурные центры традиционно были представлены на книжном фестивале «Красная площадь». В их павильонах проходили спектакли по мотивам классических произведений, литературные викторины, танцевально-поэтические номера», – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что летом на Театральной площади, Сретенском бульваре и в Пушкинском сквере располагались локации проекта «Книга в городе». Там современные авторы устраивали автограф-сессии, народные артисты читали фрагменты из сочинений русских писателей, а музыканты поддерживали творческую атмосферу игрой на скрипке, флейте, саксофоне. Участниками мероприятий стали 600 тыс. человек.

Кроме того, в культурном центре «Москвич» организовали серию концертов начинающих исполнителей в рамках музыкального проекта «Зеленка». Здесь же прошел новый сезон фестиваля актеров-любителей «Театральный «Москвич». В начале года центр открыли после ремонта. В его залах увеличили количество зрительских мест и установили новейшую аппаратуру, что позволило воплощать самые сложные режиссерские идеи.

«12 тыс. москвичей посетили летнюю библиотеку в музее-заповеднике «Коломенское». Сюда приходили для чтения в уютной обстановке с видом на Москву-реку, а также на презентации книг и мастер-классы по актерскому мастерству», – добавили в департаменте.

В усадьбе «Воронцово», парках 50-летия Октября и «Ходынское поле» обустроили павильоны проекта «Лесные библиотеки». К наступлению холодов их утеплили, чтобы здесь было комфортно проводить время и зимой.

В 10 парках столицы установили книгоматы. Они вмещают около 350 изданий, понравившиеся можно взять с помощью единого читательского билета, а затем вернуть обратно в течение 30 дней.

Московские библиотеки – современные мультиформатные пространства, где есть возможность не только брать книги, но и находить единомышленников в литературных кружках. Так, в Сокольниках обновили библиотеку №76 имени Лермонтова. В ней выделили отдельное помещение для фонда и мероприятий просветительского проекта «Библиотека поэзии». На площадке проводят поэтические состязания, лекции о стихосложении, чтения классиков, фортепианные концерты. На базе учреждения также действует Московское лермонтовское общество, участники которого изучают жизнь и творчество поэта и популяризируют его наследие.

«Во время ремонта в библиотеке было решено сохранить художественное оформление, придающее зданию особый стиль и узнаваемость. Здесь находятся работы художника Серафима Павловского и его жены. Это мозаика из смальты «Парус» на фасаде, мозаичный портрет поэта в холле, цветные оконные витражи. Всего в 2025 году в столице обновили 17 библиотек и 20 помещений культурных центров», – уточнили в пресс-службе.

В 2018 году в московских библиотеках началась программа модернизации. Для всех учреждений внедрили единый читательский билет. По нему можно получить книги в любой городской библиотеке. Только в прошлом году было оформлено 163 тыс. единых читательских билетов, общее их число превысило 1,3 млн.

Бронировать литературу и периодику удобно в сервисе «Библиотеки Москвы», объединяющем каталоги всех столичных читален. Пользователи могут находить нужные экземпляры, заказывать их, забирать в выбранной библиотеке и продлевать срок хранения. В сервисе также доступны тематические подборки книг и персональные рекомендации.