Названы преимущества новых остановок в Москве

В 2026 году на заводе СВАРЗ соберут для Москвы 1000 современных остановочных павильонов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, они имеют целый ряд преимуществ, в том числе больший срок службы.

«Конструкция изготовлена из алюминия и нержавеющей стали. Стекла из прочного триплекса не разбиваются на осколки в случае повреждения. Увеличенная крыша лучше защищает от непогоды», — написал градоначальник.

Кроме того, в новых остановках есть лайтбоксы с расписанием маршрутов и QR-кодами — они помогают узнать время прибытия транспорта. Собянин отметил, что павильоны собирают полностью из российских комплектующих. Они оформлены в едином стиле Московского транспорта.

Ранее Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах удвоить протяженность московского метро.