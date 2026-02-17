Высота снежного покрова в Москве достигла 52 см

Высота снежного покрова в столице утром 17 февраля достигла 52 см. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В Москве, на ВДНХ, снега прибавилось на 2 см, утром 17 февраля высота снежного покрова составила 46 см. На Балчуге снега стало 52 см, за сутки прирост его достиг 5 см. Но на этом природа не остановится, в четверг очередной южный циклон забросает столичный регион новой порцией снега», – написала синоптик.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что москвичей во вторник, 17 февраля, ожидают облачная с прояснениями погода, гололедица и до 11 градусов мороза.