На Тверском бульваре предприниматели наполняют «Масленицу» в рамках «Зимы в Москве» играми, вкусами и декором

В дни фестиваля «Масленица», который стал частью проекта «Зима в Москве», Тверской бульвар превратился в одно из самых оживлённых пространств народных гуляний, где предприниматели представляют культурные, гастрономические и творческие активности для горожан и гостей столицы.

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Тверской бульвар в дни Масленицы стал настоящим эпицентром праздника. Здесь работает зимний клуб «Москва», где предприниматели объединили традиции народных гуляний с современными форматами отдыха. Пространство работает по будням с 13:00 до 21:00, а в выходные — с 12:00 до 21:00, оставаясь открытым для семейного отдыха и прогулок.

На бульваре расположились поп-апы, которые стали пространством активностей при участии бьюти- и фэшн-брендов. Здесь гости знакомятся с косметическими новинками, дроп-коллекциями, получают подарки и участвуют в мастер-классах. Особое внимание привлекают пространства KRYGINA cosmetics с интерактивами и подарками, а также «Дом красоты Востока», где посетителям рассказывают о корейских традициях ухода за собой, культуре праздников, ритуалах красоты и семейных обычаях, создают декоративные элементы и вовлекают в фольклорные игры.

В рамках празднования «Масленицы» на Тверском бульваре откроется уникальный поп-ап, посвященный бренду «Меньшечем3» Егора Крида. Пространство, оформленное в индустриальной эстетике с хромированными деталями, черным ковролином и ретро-телевизорами, будет показывать анонсы новых дропов. Гости смогут не только увидеть и приобрести одежду из коллекции, но и стать частью иммерсивной атмосферы: создать собственный дизайн в зоне гравировки, оставить признание на инсталляции из конвертов, сделать снимки у зеркала с наклейками и брендовой фотозоны, а также изучить философию марки на интерактивной стене-манифесте.

Тверской бульвар в дни Масленицы стал площадкой и гастрономических экспериментов. Московские рестораны готовят здесь авторские блины с необычными начинками и подачей, разработанными специально для фестиваля. В коллаборации с брендами L’Occitane, KRYGINA cosmetics, VDOHNI, Boja и MIAMITATS повара предлагают блины с разнообразными топпингами и ингредиентами, создавая гастрономические сочетания, которые гости могут попробовать только в дни праздника. Рядом работают «горячие станции» от ресторанов «Теремок», «ГЛАВПИРОГ», «Сладкий мир», «Амбар», «Сила Сибири» и «Гурмания», где блины дополняют традиционными напитками и угощениями.

Помимо гастрономии предприниматели организовали интерактивные зоны. Бьюти-бренды проводят мастер-классы по макияжу, розыгрыши подарков, а также творческие занятия по созданию масленичных кукол и обвесов.

Гости участвуют в уличных играх — зимнем боулинге и петанке, а также могут принять участие в активных масленичных забавах, включая бег в мешках, прыжки на тюках сена и жим полена.

Одним из центральных элементов зимнего клуба «Москва» стала галерея масленичных елей, украшенных российскими бьюти-брендами. В проекте участвуют около 40 компаний, среди которых L’Occitane, KRYGINA cosmetics, Krassa, Nikk Mole, Holly Polly, Frambini, G.Love, Ask mask, DR. Konstanta, Librederm, Zeitun, Babor, Mesaltera by Dr. Mikhaylova, L’SANIC, Cafe Mimi, Laba, Beautifik, Mixit, To My Skin, Funkey Monkey, Divage, Ski therapy и другие. Галерея стала визуальным символом того, как локальный бизнес поддерживает городские праздники и формирует современную культурную среду.

Проект «Усадьбы Москвы» совместно с «Московским чаепитием» на Тверском бульваре воссоздал атмосферу усадебных масленичных гуляний с участием оркестра, актёров и фольклорных коллективов. Музыка, хороводы, игровые сцены и импровизации позволили гостям почувствовать живую связь с традициями русского праздника.

Отдельной частью программы стала презентация 13 февраля масленичной программы зимнего клуба «Москва». В этот день на Тверском бульваре прошли мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, фотосессии с платками и масками, угощения горячим чаем и сладостями, музыкальные и диджей-сеты, а также театрализованные сцены по мотивам русских сказок. Гости участвовали в квестах с призами от брендов Holly Polly и Librederm, получали подарки от ArtDeco, Gordon’s Lab и To My Skin и пробовали блины, приготовленные в рамках бренд-коллабораций.

Активное участие предпринимателей в фестивале «Масленица» в рамках проекта «Зима в Москве» наглядно показывает, как бизнес продолжает работать на развитие городской экономики, создавая доступные и качественные форматы отдыха, поддерживая традиции и делая общественные пространства Москвы живыми и востребованными во благо её жителей.