Кулинарная «Масленица»: москвичей научат печь блины и готовить жаркое на городских площадках

Главный праздник проводов зимы «Масленица» в рамках «Зимы в Москве» предлагает гостям не только угоститься, но и стать настоящими творцами праздничного стола. На 11 площадках в разных округах столицы откроются бесплатные мастер-классы, в ходе которых профессиональные повара будут готовить на глазах гостей на офирах. Каждый сможет научиться готовить у огня главные масленичные блюда — румяные блины и ароматное томлёное жаркое.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Солнечные выходные февраля наполнятся особым теплом и вкусом. Профессиональные повара приглашают москвичей и гостей города окунуться в мир настоящей праздничной кухни. 15 февраля на площадках на Ореховом бульваре, на Бульваре Дмитрия Донского и на Профсоюзной, у пересечения Соколово-Мещерской и Юровской ровно в 13:00 начнутся уроки по выпеканию тонких пшеничных блинов с душистой начинкой из грибов и сыра. А в 15:00 на этих же локациях гости освоят искусство приготовления настоящего жаркого — сочного томлёного мяса с картофелем и специями.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В это же время, 15 февраля, гостей других площадок ждут свои кулинарные открытия. В 13:00 в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Краснодарская и Серебрякова всех научат печь блины с тягучей и пикантной начинкой из сырасулугуни. И также в 15:00 на этих площадках пройдут мастер-классы по приготовлению сытного жаркого.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Следующие выходные, 21 и 22 февраля, подарят новые вкусы. На площадках в сквере у метро Некрасовка и на Мичуринском проспекте в 13:00 будут учить печь золотистые блины с нежным картофельным пюре и жареным луком. На площадках и на улицах Грекова, и на Площади Славы в это же время раскроют секрет старинного рецепта — блинов с припеком из творога и зелени.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Это прекрасная возможность всей семьей провести время на свежем воздухе, научиться готовить как настоящий шеф и унести с собой частичку теплого праздника в виде проверенных рецептов.