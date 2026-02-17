Гастрономическая программа «Масленицы» представила традиционные и авторские блюда на 30 площадках Москвы.

В этом году фестиваль «Масленица» в рамках «Зимы в Москве» организовал гастрономическую программу на порядка 30 площадках города. Центральной точкой стал Тверской бульвар, где можно попробовать как классические, так и новые варианты блюд. Меню на разных площадках отличается, предлагая гостям разнообразные угощения.

В этом году дух широкой Масленицы разлился по столице, собрав на фестивале порядка тридцати уютных городских точек. Главным сердцем праздника стал Тверской бульвар. Здесь, среди веселой суеты, можно проследить весь путь русского блина — от простого, тающего во рту блинчика со сметаной, до настоящих кулинарных шедевров. Изысканная морошка и брусника согревают воспоминанием о лете, а благородный муксун и омуль, нежная нерка и солнечная красная икра говорят о богатстве наших морей. Рядом, с шипением на гриле, готовится ароматная колбаска из оленины, которую можно взять в булочке или попробовать на лаваше — обжаренную с лесными лисичками и луком. И конечно, согреться душистым таежным чаем, в котором играют ягоды клюквы, брусники и морошки.

Особое восхищение вызывают ажурные каравайцы — тонкие, почти кружевные, они выпекаются на большом огне и подаются теплыми, с малиновым вареньем, сгущенкой или с нежным соте из брусники и смородины. Для тех, кто ищет сытного угощения, пекут настоящих гигантов — солнечные блины диаметром с целую тарелку. Любимый блин с сыром и ветчиной, жульен с курицей и шампиньонами под шапкой сыра, зимняя вишня с творогом — каждый находит свой. А блин с семгой под шубой, с лососем домашнего посола и свежей руколой уже стал настоящей звездой. Запивают эти блюда сбитнем с клюквой и имбирем, чаями на любой вкус — от ромашкового до черного с чабрецом. Поклонники гриля наслаждаются шашлыком по-крымски с ялтинским луком, креветками или мидиями в казане, и даже целой серией космических бургеров — с говяжьей котлетой, курицей или теми же креветками. Сосиски в пшеничной булочке здесь тоже возвели в ранг искусства, предлагая множество вариантов с беконом, чеддером, халапеньо и пикантной морковью.

Всего в нескольких шагах, на площади Революции, царит душевная, почти домашняя атмосфера. Тут румянятся на сковородах пышные, как облачка, оладьи, которые так и просятся под ложку меда. Рядом лежат нежные сырники с малиновым вареньем, в витрине возвышается «шоколадная колбаска» - тот самый вкус детства. Здесь же можно также стать творцом своего идеального блина: взять классический со сметаной и добавить любую начинку, от карамели до свежих ягод, или сразу выбрать сытный вариант с моцареллой и ветчиной. Аромат свежих вафель на палочке смешивается с запахом ягодного чая и кофе.

Тверская площадь манит любителей нестандартных сочетаний. Здесь бал правят блины-десерты: «Сладкая фантазия» с бананом, сливками и ванильным мороженым, «Праздничный» с апельсином и медом. Но есть и смелые эксперименты: тыквенные блины с орехами, свекольные «Селедка в шубе» или «Аппетитный» блин с бужениной, соленым огурцом и свекольным песто. Согреваются гости какао «Карамелька» или латте с каштаном и грецким орехом, а также безалкогольной медовухой с черной смородиной и можжевельником.

В уютном Столешниковом переулке чувствуется европейский акцент. Хрустящие ванильные трубочки с разнообразными посыпками, изящные вафли «Капризная принцесса» и янтарные яблоки в карамели создают настроение сладкой сказки. Блины здесь тоже особенные - с яблоком и корицей, с бананом и шоколадно-ореховой пастой или даже с кедровым орехом и сосновым вареньем. Из напитков царствует горячий шоколад, капучино с лавандой, пряный раф с апельсином и сбитень, настоянный на пихте и сосновых шишках.

Не менее ярко праздник представлен и в округах. На пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской царит дух Кавказа. Здесь главным героем стал тягучий сыр сулугуни в блинах: просто с сыром, со шпинатом или с ароматной ветчиной.

На Митинской улице предлагают по-деревенски сытный блин с картофелем и селедкой, купеческий - с семгой и мягким сыром, а на сладкое - пикантный с шоколадом и орехами. Пряный напиток со специями завершает картину.

На улице Хачатуряна держатся классики: подают блин со сметаной, нежные пончики и старорусский медовый сбитень.

В Гольяново упор сделали на разнообразие блинов: от простых и любимых со сметаной, сыром, сгущенкой, шоколадом или вареньем, до оригинальных, авторских, объединяющих в рецептуре кухни разных стран. Среди них: блин «Купеческий» и «Богатырь» с сыром и ветчиной, «Заморский» с пепперони и сыром, блин-хачапури и даже блин-ватрушка. Также площадке можно отведать свиного и куриного шашлыка из праздничного гриль-меню.

В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре блинное меню включает оригинальные рецепты, например, здесь можно отведать блин с Крымской лавандой, с щучьей икрой, красной рыбой и творожным кремом или – на десерт – с пломбиром и апельсиновым соусом. Любителям праздничной трапезы предлагают широкий выбор шашлыка, а также креветки на гриле, сосиски в открытой булочке, а для детей – наггетсяы, картофель фри, креветки в панировке и другие угощения. Запить вкусный перекус можно ароматным крымским чаем, кофе, какао с зефиром или согревающим пряным напитком.

А на пересечении улиц Сухонской и Молодцова развернулась настоящая гастрономическая мастерская. Здесь ассортимент включает в себя сытные блины с томленой говядиной и халапеньо, с шашлыком, с семгой, а также сладкие блины с хурмой, с мороженым и с яблочным припеком. Отдельно подают тыквенные блины, а также приготовленные на гриле индейку с ананасом и утиную грудку с брусничным соусом.