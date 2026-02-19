Синоптик рассказал, когда ослабнет обрушившийся на Москву рекордный снегопад

Обрушившийся на Москву снегопад наиболее интенсивным будет оставаться до 14:00, к этому времени выпадет до 10 см к уже имеющемуся снежному покрову. Затем постепенно осадки пойдут на убыль, после 15:00 снег начнет ослабевать, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В целом за сегодняшний день, согласно прогностическим моделям, выпадет от 15 до 18 см осадков, отметил синоптик. До конца дня, по его словам, будет дуть юго-восточный и восточный порывами до 12-14 м/c, на дорогах образуются снежные заносы. Температура воздуха сегодня днем будет колебаться от -6 до -8 градусов, однако из-за ветра ощущаться это будет холоднее – примерно как -10…-12 градусов, предупредил Шувалов.

Отступит снегопад полностью не раньше утра пятницы – примерно в период с трех до шести часов, пообещал синоптик. Он также согласился, что наблюдаемый снегопад в столичном регионе как минимум попадет в тройку самых сильных.

Напомним, синоптики предупреждали, что из-за обильных осадков 19 февраля в Москве произойдет настоящий «снежный коллапс», будет установлен новый рекорд. Это приведет к образованию снежных заносов на дорогах, метель сохранится и в дневные часы, будет дуть ветер от 12 до 17 м/с.

В пресс-службе Минтранса России сообщили, что аномальный снегопад вызовет корректировки в работе аэропортов столичного региона. В ведомстве соответствующие меры связаны с необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, противообледенительной обработкой воздушных судов, ритмичной доставкой багажа от самолетов в терминалы.