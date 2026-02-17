Московский регион накроют снегопады с метелью

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT предупредил жителей Москвы и области о возвращении сильных снегопадов с метелью.

Он отметил, что 18 февраля ожидается больше облаков в связи с приближением теплого атмосферного фронта. Днем в среду будет небольшой снег, который усилится вечером.

В ночь на четверг регион накроют снегопады.

«Снег будет идти сильный, местами очень сильный. Особенно в восточных и юго-восточных районах области. Усиление ветра в порывах возможно до 10—15 м/c. Это приведет к образованию метелей», — уточнил эксперт.

Ночь на 18 февраля будет холодной: в столице — до минус 18-20 градусов, в отдельных районах Подмосковья — до минус 25. В ночь на 19-е с приближением теплой воздушной массы морозы в Московской области ослабеют до минус 11-16 градусов.

«Атмосферное давление в эти дни будет сохранять неустойчивость. В среду оно составит около 750 мм, в четверг опустится ниже 740 мм, а в пятницу снова поднимется до 750 мм ртутного столба», — резюмировал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Москве до среды, 18 февраля, объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана и гололеда.