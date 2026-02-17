Остановку в центре Москвы переименовали в честь Союза театральных деятелей России

В 2026 году Союз театральных деятелей России отмечает 150-летие. Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в честь юбилея российской творческой организации переименовали остановку на Страстном бульваре в центре Москвы.

Теперь она называется «Союз театральных деятелей России». Решение о переименовании призвано увековечить вклад союза в культурную жизнь столицы и страны. Это событие подчеркивает неразрывную связь театрального искусства с городом и его жителями и служит напоминанием о богатом театральном наследии.

Остановка возле здания организации находится на пути следования маршрутов м5 и 511. В городском транспорте уже объявляют новое название и показывают его на медиаэкранах в салоне. Остановочные павильоны находятся по обе стороны от Нарышкинского сквера.

— Московский транспорт тесно сотрудничает с театральным сообществом. Мы посвящаем оформление подвижного состава и инфраструктуры важнейшим культурным событиям. Наши площадки традиционно становятся частью масштабных городских мероприятий, — отметил Максим Ликсутов.

