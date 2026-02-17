Городские службы непрерывно ликвидируют последствия снегопада в Москве

Городские службы непрерывно ликвидируют последствия снегопада в столице, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня сохранятся небольшие осадки. Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что повсеместно организованы работы по уборке снега.

«Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы», – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.