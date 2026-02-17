«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана и гололеда будет действовать в Москве 17–18 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

«Туман. Период предупреждения с 21:00 17 февраля до 9:00 18 февраля. Ночью и утром 18 февраля на территории Москвы ожидается туман с отложением изморози. Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 21:00 18 февраля. На дорогах сохранится гололедица», – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует на территории Московской области.

Ранее «Известия» со ссылкой на синоптиков сообщали, что во вторник, 17 февраля, жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями и до минус 9 градусов.