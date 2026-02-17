В столице в прошлом году отремонтировали 10 домов с витражными окнами

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году завершили капитальный ремонт 10 жилых домов с витражными окнами. Работы прошли в домах на Садовой-Каретной улице, в Большом Факельном и Несвижском переулках.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В прошлом сезоне по программе капитального ремонта специалисты привели в порядок здание, расположенное по адресу улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 1. Доходный дом Л. Н. Нейдгарт построили до 1917 года по проекту архитектора Ивана Германа в псевдоготическом стиле.

Трехэтажное здание, расположенное по адресу Большой Факельный переулок, дом 8, построили в 1860 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики. Оно украшено рустом, сандриками в виде фронтонов, замковыми камнями и лучковыми перемычками над окнами.

11-этажное жилое здание по адресу Несвижский переулок, дом 12, построили в 1966 году. Оно привлекает внимание витражной расстекловкой. Дом состоит из четырех прямоугольных в плане объемов, врезанных друг в друга. Балконы кирпичного фасада акцентированы контрастными ограждениями, уточнили на сайте мэра Москвы.

Ранее глава города Сергей Собянин сообщил, что в усадьбе Свиблово завершилась комплексная реставрация храма Живоначальной Троицы. Объект в разные периоды находился во владении знатных родов: Голицыных, Высоцких, Казеевых, Кожевниковых и Халатовых.