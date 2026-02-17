Как москвичи встречают Масленицу и провожают зиму

Как бы зима ни засыпала столицу снегом и ни морозила москвичей, но близится время ее ухода и встречи долгожданной весны. Об этом напоминает Масленица, которую город отмечает с 13 по 22 февраля почти на 30 площадках по всему городу. Кругом пряники, леденцы, ленты, сухоцветы... А еще традиционные гулянья, хороводы, работают ремесленные мастерские, ну и, конечно, блины, всех цветов и размеров, испеченные по старинным русским рецептам.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Боулинг на бульваре

Почти на всех столичных улицах - атмосфера деревенского народного праздника. Главной площадкой фестиваля в этом году стал Тверской бульвар. Здесь ряженые скоморохи знакомят гостей с традициями Масленицы. Каждый день с 13:00 до 20:00 на сцене выступает уличный оркестр, который сменяют актеры, чтобы показать спектакли по мотивам русских народных сказок. В торговых шале очереди - в них можно попробовать блины и приобрести сувениры. Эксперты индустрии красоты делятся секретами вечной молодости, знатоки зазывают горожан поиграть на свежем воздухе - в боулинг, петанк и салки.

На Тверской площади гостей встречает огромный 75-литровый самовар, и каждому предлагают бесплатный чай. Кроме блинов тут можно взять начинки домой, например, мясо камчатского краба, семгу, форель, нерку или тунца. Из Нижегородской области приехали в город полутвердые сыры и городецкие пряники. Москвичи у них создали пробку - покупают, говорят, ради камамбера и козьих сыров можно и в область съездить.

В ремесленных мастерских горожан и гостей столицы учат шитью и рукоделию, работать с деревом и художественной росписи. Для детей и взрослых каждый день идут мастер-классы по созданию традиционных игрушек. Делают, например, соломенный оберег для дома - коника и птицу счастья. Но больше всего народу нравится делать своими руками гирлянды из фетра и атласных лент.

На площади Революции в павильонах корреспонденты "РГ" насчитали порядка 50 видов блинов - от классических до изысканных пряных шоколадных с посыпкой из корицы и гвоздики в апельсиновом соусе. Есть и сытные - с шашлыком, сосиской и бужениной. Кулинарные мастера охотно поделились рецептами их приготовления и пригласили сразиться в "горячих" кулинарных батлах.

Кстати, на кухнях москвичек главный тренд нынешней Масленицы - леопардовые блины. Соцсети бурлят советами, как их красиво испечь. Узнали и мы самый простой рецепт: сначала на сковородке жарятся маленькие кружочки из муки с добавлением какао, а затем они заливаются классическим тестом.

Районные забавы

Для того, чтобы отпраздновать от души Масленицу, совсем не обязательно ехать в самый центр Москвы. Гулянья проходят во всех районах города без исключения. Например, на Болотной площади, рядом с павильоном "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве", с 12:00 до 21:00 звучат народные песни, музыкальные переклички и импровизированные сценки. Блины в шале подают в посуде с узорами, столы накрыты вышитыми скатертями, а в зоне мастер-классов обучают церемонии чаепития, росписи по стеклу и т. д.

На Коптевском бульваре посетители пробуют свои таланты в росписи по дереву, на улице Адмирала Руднева занимаются лепкой игрушек из глины, а на улице Матвеевской - вяжут кружева.

Кулинарные занятия проходят на Ореховом бульваре, улицах Святоозерской и Теплом Стане. На уроках готовят блины с ягодами, мясом, творогом и другими начинками.

Мужчины без лишней скромности охотно участвуют в состязаниях. Одни берут коромысло и приседают с полными снега ведрами. Другие перебрасывают через плечо тяжелые мешки с сеном, третьи - прыгают в мешках. Нешуточная борьба идет за главный приз - медаль и гостевой визит в фитнес-клуб.

В выходные, 21 и 22 февраля, чучело в городе сжигать не будут, но с 17:15 до 20:30 на сцене флагманской площадки фестиваля "Усадьбы Москвы" в Коломенском состоится праздничный концерт под открытым небом. В программе - танцевальные номера и традиционные русские песни.

Кстати

Своими блинами в эти дни встречает пассажиров и метро. Здесь на девяти станциях готовит для них робот-пекарь "Блиндозер". У него в меню - блины с ветчиной и сыром, овощной, куриный, яблочный и другие. Попробовать их можно на станциях ЦСКА, "Кунцевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Нижегородская" и "Перово".

Справка "РГ"

Все мероприятия бесплатные и не требуют регистрации. Адреса и расписание есть на карте в туристическом сервисе Russpass.