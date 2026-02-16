В Москве впервые зарегистрировали брак на катке

Никого уже не удивить тем, что москвичи могут пожениться в исторических усадьбах, памятниках истории и культуры и даже в метро. Есть и горожане, которые поклялись в верности друг другу под водой, в "Москвариуме" на ВДНХ - всего более 60 таких необычных площадок, на которых в Москве создаются семьи. И вот еще один новый формат: две пары поженились, стоя на коньках на льду Южного катка олимпийского комплекса "Лужники". Вместе с ними на лед вышли также на коньках представители ЗАГСа, гости и журналисты "Российской газеты".

© Российская Газета

В этот день здесь проходил мощный спортивный фестиваль "Сердца на льду". Многие пришли на него в карнавальной одежде, с забавными очками в форме сердечек. Ряженых учила "подсечкам" и "елочкам" Александра Трусова, серебряный призер Олимпийских игр, а помогал ей серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов. Со сцены пел известный рэпер ST - Александр Степанов.

Ближе к 15:00 центр катка заняли декораторы. Поставив пару колонн, они начали украшать их искусственными цветами. К фотозоне тут же образовалась очередь:

"И мы можем под венец, а кольца сейчас на льду нарисуем, только что научились", - шутят девушка с парнем.

Но тут действительно подъезжают самые настоящие новобрачные. Виталий Акимов во всем черном, включая фигурные коньки, и его невеста - Полина Плохих в белоснежном платье с шлейфом и букетом в руках. В обычной жизни он - сотрудник правоохранительных органов, она - индивидуальный предприниматель в сфере красоты. Теперь все хотят непременно сфотографироваться с ними.

Слово берет представитель ЗАГСа Татьяна Покаместова. Как во время любой такой церемонии, напоминает, для чего создается семья, обязанностях и ответственности супругов. И самый волнующий момент - звучит вопрос жениху и невесте: готовы ли они стать мужем и женой, идти и ехать вместе по жизни. Звучит "да", и молодые ставят свои подписи под документом. Но для этого им еще надо доехать до тумбы, где лежит свидетельство о браке и коробочка с кольцами. "Прокат" до нее новобрачным дался нелегко. Длинный шлейф платья упорно попадал жениху под лезвие конька, что вывело невесту из себя. Но опытный сотрудник загса Татьяна Покаместова, а она в профессии 15 лет, быстро разрядила атмосферу, попросив молодых обменяться кольцами и поздравить друг друга. Долгий поцелуй восстановил мир в юной семье. И с хорошим настроением ребята укатили делать персональное селфи и фотографироваться с родными.

Тем временем подъехала вторая пара новобрачных, трогательно поддерживая друг друга. Предприниматель Анатолий Коган в красивом костюме в тонкую синюю полоску и ярко-синих коньках тут же привлек внимание публики, как и его миниатюрная избранница Анастасия в белоснежном платье и шубке. Снова однозначное "да", счастливые лица, объятия.