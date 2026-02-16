Многокилометровые заторы образовались на фоне сильного снегопада в столице. По данным сервиса «Яндекс Карты» самые большие затруднения в движении наблюдаются в центре города — машины стоят на северо-востоке, севере, северо-западе и юго-востоке Садового кольца. Также нет движения на внешней стороне Бульварного кольца — от Сретенского бульвара, на всем протяжении Рождественского, Петровского и Страстного до пересечения с Тверской улицей.

Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАДе и вылетных магистралях самые серьёзные пробки сейчас на востоке и юго-востоке. Нет движения на внешней стороне Московской кольцевой автодороги: на участке от 61-го километра (это съезд на Рублёвское шоссе) до 68-го километра (это съезд на Волоколамское шоссе).

По данным Гидрометцентра, в Москве на фоне непогоды до 21 часа действует жёлтый уровень погодной опасности, в Подмосковье — оранжевый.