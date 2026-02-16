Ефимов: На севере Москвы появится школа на 500 мест

Внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения здания общего образования на Ленинградском шоссе.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— На Ленинградском шоссе на земельном участке площадью 0,9 гектара появится школа на 500 мест. Здание общей площадью около 11 тысяч квадратных метров построит инвестор в рамках развития социальной инфраструктуры столицы. Проект предусматривает создание комфортной образовательной среды и современных условий для всестороннего развития школьников. Прилегающую территорию полностью благоустроят и озеленят, — рассказал Владимир Ефимов.

Новое образовательное учреждение станет важным элементом социальной инфраструктуры жилого квартала, сформированного вдоль Ленинградского шоссе.

— Город постоянно наращивает долю образовательных объектов, которые возводят инвесторы в рамках строительства новых жилых кварталов. Ключевое внимание при проектировании уделяется безопасности и соответствию современным требованиям. В здании на Ленинградском шоссе оборудуют просторные и светлые учебные кабинеты, а также административно-бытовые помещения, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2026 году.