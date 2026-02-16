Снегопад не повлиял на график работы поездов и экспресс-автобусов Аэроэкспресс

Поезда и экспресс-автобусы Аэроэкспресс курсируют в аэропорты Шереметьево и Домодедово по установленному графику несмотря на снегопад.

© Вечерняя Москва

Помимо этого, круглосуточный оперативный штаб, контролирующий расписание поездов и экспресс-автобусов и очистку инфраструктуры, также продолжает работу.

В период непогоды на конечных пунктах следования поездов усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега, ведется расчистка пассажирских платформ, автобусных остановок и обработка поверхностей противоскользящими материалами, продув стрелок и освобождение путей от снега, чтобы не допустить сбоя графика при выходе поездов из депо.

Аэроэкспресс предпринимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфорта поездок вне зависимости от погоды. В течение всего холодного периода токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой.

16 февраля уровень погодной опасности повысили в Московском регионе до «оранжевого». В Гидрометцентре РФ уточнили, что предупреждение связано с сильным, местами очень сильным снегом, метелью, усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедицей и со снежными заносами.