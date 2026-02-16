Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве наступит метеорологическая весна

Метеорологическая весна в Москве наступит, когда среднесуточная температура превысит 0 градусов. Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Вечерняя Москва

По его словам, после недели оттепели гарантировать сохранение теплой погоды невозможно.

Метеоролог отметил, что последнюю неделю зимы в Москве, вероятно, произойдет ослабление морозов.

— Но оно не будет решающим. До оттепели дело не дойдет. Скорее всего, ситуация ограничится минус 8 – минус 3 градусами, — сообщил Шувалов в беседе с RT.

16 февраля уровень погодной опасности повысили в Московском регионе до «оранжевого». В Гидрометцентре РФ уточнили, что предупреждение связано с сильным, местами очень сильным снегом, метелью, усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедицей и снежными заносами.

В столице на текущей неделе ожидается похолодание, ночные температуры могут опускаться до минус 19 градусов. С чем связано резкое похолодание и ждать ли потепления в ближайшее время, «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.