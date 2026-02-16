Уровень погодной опасности повысили до «оранжевого» из-за снегопада в Москве

Уровень погодной опасности из-за сильного снегопада повысили в Московском регионе до «оранжевого».

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— В период до 21:00 мск действует «оранжевый» уровень на территории Подмосковья, что связано с сильным, местами очень сильным снегом, метелью, усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедицей и снежными заносами, — цитирует синоптиков ТАСС.

В столичном регионе 16 февраля местами может выпасть до 14 миллиметров осадков — почти треть месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В Москве на текущей неделе ожидается похолодание, ночные температуры могут опускаться до минус 19 градусов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что снежный покров в Москве может значительно вырасти к пятнице. Специалист добавил, что при этом морозы могут стать немного крепче.

С чем связано резкое похолодание и ждать ли потепления в ближайшее время, «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.