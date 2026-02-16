20-градусные морозы: синоптик Ильин назвал самый холодный день этой недели

Зима не собирается сдавать позиции. Погода на этой неделе преподнесет жителям Москвы различные «сюрпризы». Температура воздуха будет колебаться от 20-градусных морозов до почти околонулевых значений, атмосферное давление также будет резко меняться. Не обойдется и без сильных снегопадов. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Осадки

По его словам, на этой неделе в столице будет настоящая зимняя и морозная погода. Ожидаются сильные снегопады. Наиболее сильный снег будет идти в конце рабочей недели.

— В понедельник ожидается небольшой снег, умеренные снегопады пройдут на юге и и юго-востоке Московской области. Будет дуть плотный, сильный ветер с порывами до 10–15 метров в секунду. При таких порывах будет подниматься метель, на дорогах не обойдется без заносов, — сказал он.

Эксперт отметил, что гололедица будет сохраняться в течение всей рабочей недели.

— Во вторник и среду обойдется без существенных снегопадов, ожидаются прояснения. В эти дни ожидается плотный северный ветер, его сила составит 5-10 метров в секунду. Снег снова пойдет в ночь с четверга на пятницу и продлится до выходных. За короткий период высота снежного покрова может увеличиться до 20 сантиметров. Ветер изменится на юго-восточный и восточный, его сила составит 4–7 метров в секунду, — говорит Ильин.

Температурный режим

Как рассказал синоптик, температура воздуха в начале текущей недели будет достаточно низкая. Отклонение от климатической нормы составит 5–6 градусов.

— Во вторник ночью температура воздуха будет на отметке минус 12–17 градусов. Ночь на среду станет самой холодной на этой неделе, столбик термометра опустится до минус 17–22 градусов. В дневные часы температура воздуха ожидается в пределах минус 7–12 градусов, — сказал он.

Специалист сообщил, что к концу недели температура приблизится к норме, но еще будет отставать на 2–4 градуса:

— В среду, четверг и пятницу днем ожидается минус 7–10 градусов, а в ночные часы — от минус 4 до 7. Потепление ожидается к выходным, температура будет близка к нулю. В субботу днем — минус 3 градуса, а ночью — минус 8. В воскресенье станет еще теплее: столбик термометра в дневные часы будет на отметке минус 1 градус, а ночью — минус 6.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет неустойчивым на протяжении всей недели из-за высокой скорости прохождения циклона, предупредил эксперт.

— Давление будет скакать. В понедельник оно составит 735 миллиметров ртутного столба, во вторник резко поднимется до 745. В остальные дни резкие спады и рост продолжатся — от 752 до 738, — заключил Ильин.

Балканский циклон придет в Москву со следующей недели и принесет с собой аномальные снегопады. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Несмотря на то что оттепель и дожди уменьшили высоту снежного покрова в Москве, морозы уже остановили процесс таяния снега, и вскоре сугробы снова вырастут на 11 сантиметров.