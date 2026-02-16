В Госдуме потребовали проверить все турникеты из-за происшествия в школе в Москве

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев в Telegram-канале сообщил, что направил в департамент образования и науки Москвы обращение с просьбой проверить все турникеты в школах столицы из-за инцидента в Чертаново Центральном, где ученица седьмого класса получила разряд электрического тока при проходе через турникет.

© Мослента

«Направил обращение на имя министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки Ирины Каклюгиной с просьбой: организовать служебную проверку по данному факту с привлечением профильных специалистов; провести техническую экспертизу турникетов и сопутствующих электрических систем; проверить соответствие оборудования действующим требованиям безопасности; дать оценку организации технического обслуживания», — следует из публикации.

Депутат Госдумы также призвал провести внеплановую проверку аналогичного оборудования во всех школах города, чтобы исключить повторения подобных происшествий.

13-летняя девочка попала в реанимацию после удара током от турникета в школе № 1173. Ее состояние удалось стабилизировать. Администрация образовательного учреждения начала проверку.

Ранее сообщалось, что в больницу в Москве попала 16-летняя девочка, которую укусила ядовитая змея — голубая куфия.