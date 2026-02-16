Собянин рассказал о планах по строительству дорог и искусственных сооружений

15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ рассказал о планах по строительству дорог и искусственных сооружений.

Около трети от всех существующих сегодня в столице дорог построили за последние 15 лет. Количество искусственных сооружений — мостов, эстакад, путепроводов — выросло за это время более чем на 70 процентов.

— До 2028-го рассчитываем построить еще 283 километра дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов, — написал Сергей Собянин.

В 2026 году уже завершили строительство некоторых дорожных объектов. Открыли участок Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой, завершили формирование основного хода Южной рокады. До конца 2026 года планируют сдать южный участок МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Также планируется ввести эстакаду на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, реконструировать Симоновскую и Крутицкую набережные, достроить путепровод на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений МЖД.

Мэр также сообщил, что с 2011 года город завершил строительство и реконструкцию более 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо метрополитена. Сейчас на строительстве тоннелей метро одновременно работают 11 тоннеле проходческих щитов. В планах — до конца 2032 года построить около 83 километров линий, 34 станции и три новых электродепо Московского метрополитена.