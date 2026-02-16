«Аномальные снегопады»: синоптик рассказал о погоде в Москве на текущей неделе

Снежный покров в Москве может значительно вырасти к пятнице.

Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Касаемо Москвы я бы сделал упор не на аномальных холодах, а на аномальных снегопадах, потому что сегодня заносит Тулу, Рязань, Владимир и Нижний Новгород. Юг Московской области тоже заденет — выпадет до десяти сантиметров снега, — уточнил он.

В столице можно ожидать осадков на уровне пяти сантиметров, тогда как до севера Подмосковья снегопад может вообще не дойти. Синоптик добавил, что при этом морозы могут стать немного крепче.

— При северо-восточном ветре и метели это будет кое-где ощущаться как минус 18–19 градусов. Это дневная погода (16 февраля — прим. «ВМ»), — отметил он.

По его словам, вторник и среда будут сопровождаться повышенным давлением и морозами. Самые сильные морозы эксперт спрогнозировал в ночь на 18 февраля — до минус 25 градусов в Московской области и до минус 20 в Москве. Дневная температура будет варьироваться от минус 10 до минус 15 градусов.

Шувалов сообщил, что в четверг, 19 февраля, в столицу придет мощный циклон. В этот день, а также в ночь на 20 февраля может выпасть до 20 сантиметров снега.

— Сейчас высота снежного покрова составляет 43–44 сантиметра. Она может вырасти к концу недели до 65–75 сантиметров. Это хорошая снежная атака, — предупредил он.

По словам эксперта, в последнюю неделю зимы в столицы произойдет ослабление морозов, при этом до оттепели еще далеко. Температура составит от минус трех до минус восьми градусов, сообщает RT.

С чем связано резкое похолодание и ждать ли потепления в ближайшее время, «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.