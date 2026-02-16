Раскрыты подробности о работе аэропортов Москвы на фоне непогоды

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский функционируют в штатном режиме на фоне непогоды в регионе. Подробности о работе столичных воздушных гаваней раскрыл Telegram-канал пресс-службы Росавиации.

По данным на 10:00 по московскому времени, отмененных по причине неблагоприятных метеоусловий рейсов нет. Задержаны на срок более двух часов три рейса. Уходов самолетов, летевших в Москву, на запасные аэродромы с начала суток не было.

В Росавиации добавили, что аэропортовые службы оснащены всеми необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад. С выдачей багажа в столичных авиагаванях сложностей нет, ситуация в терминалах спокойная.

Несмотря на это, ухудшение погоды может отразиться на работе авиатранспорта, предупредили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов.

Ранее стало известно, что рейс авиакомпании «Победа» DP-476 по маршруту Саратов — Москва был задержан почти на шесть часов. Пассажиры пробыли в аэропорту всю ночь.