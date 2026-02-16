Погода в Москве сегодня: снежный коллапс и оценки экспертов

Сервиса Foreca прогнозирует на этой неделе два мощных снегопада в Москве, способных привести к повторению январского «снежного коллапса», сообщает News.ru. А метеоролог Александр Сергеев считает, что весна 2026 года может оказаться ранней, но с заморозками в середине марта.

По прогнозу Foreca, первой половине недели 16-22 февраля ожидается до 10-11 градусов ниже ноля днем и до минус 15-18 ночью. Во вторник, 17 февраля, холодный циклон принесет в Москву 9,7 миллиметра снежных осадков.

Днем 19 февраля потеплеет до минус пяти градусов. В то же время в столице начнется мощный снегопад: за 24 часа выпадет 23,5 миллиметра снега, еще 5,4 миллиметра выпадут 20 февраля. По прогнозам метеорологов, за этот период в Москве может выпасть до 90 процентов месячной нормы осадков.

Когда снегопады закончатся, в столице снова похолодает до минус 15 градусов. При этом в конце недели ожидается оттепель: в воскресенье, 22 февраля, будет около минус одного градуса.

При этом по оценке центра погоды «Фобос», снегопады в Москве будут небольшими и пройдут они в начале и конце рабочей недели. В начале недели в столице будет до 8-11 градусов ниже ноля, в четверг-пятницу - до минус пяти - восьми градусов, ожидает «Фобос».

Метеоролог Александр Сергеев в беседе News.ru рассказал о погоде предстоящей весной - до 1 марта остается меньше двух недель. По его прогнозу, значимых аномалий в марте не предвидится.

«В начале марта вряд ли придут резкие волны холода. Однако это не означает, что весна будет теплой», - подчеркнул Сергеев.

По его мнению, весна может начаться с плюсовых температур, за которым последуют заморозки в середине марта.

«Март окажется во многом коварным месяцем, как это часто бывает», - предупредил метеоролог.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что метеорологическая весна (устойчивые положительные температуры) начнётся примерно с середины марта.