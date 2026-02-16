«Желтый» уровень опасности ввели в Москве и Подмосковье

© Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье с 9:00 по московскому времени начал действовать «желтый» уровень опасности из-за снегопада.

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в Гидрометцентре России.

— «Желтый» уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать в течение 12 часов — до 21:00 мск, — добавили в пресс-службе агентства.

Соответствующее предупреждение связано с ожидаемыми сильными осадками — они могут стать причиной образования снежных заносов и гололедицы на дорогах. Кроме того, порывы ветра в столице будут достигать 15–17 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что Балканский циклон придет в Москву и принесет с собой аномальные снегопады. В некоторых районах Подмосковья ожидается до 26 миллиметров осадков.

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, добавила, что 17 февраля в Москве ожидается сильное похолодание: температура воздуха ночью может опуститься до минус 18 градусов.