Продлен прием заявок на премию мэра Москвы в сфере культуры и искусства

15 января 2026 года стартовал прием заявок на премию мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

В этом году в конкурсе могут принять участие учащиеся федеральных, городских и частных заведений, имеющих лицензию на предоставление творческого образования.

— Мы решили продлить прием заявок на премию еще на 5 дней — теперь успеть стать участником можно до 20 февраля. У большего числа ребят появится шанс проявить себя и получить поддержку мэра Москвы в сфере культуры и искусства, — отметил глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Талантливые ученики школ и колледжей искусств соревнуются в 34 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. За всю историю существования конкурс модернизируется, чтобы стать еще более профессиональным, его уровень ежегодно растет.

С 2026 года номинации становятся специализированными, что повышает объективность оценивания конкурсантов. Некоторые ранее объединенные номинации, например, «Архитектура и дизайн», «Живопись и декоративно-прикладное искусство», разделяются на самостоятельные категории.

