Синоптик сообщил о возвращении в Москву аномальных снегопадов

В Москву на неделе придет Балканский циклон. Он принесет с собой аномальные снегопады, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что оттепель и дожди значительно уменьшили высоту снежного покрова в Москве, морозы уже остановили процесс таяния снега. Совсем скоро сугробы снова вырастут на 11 сантиметров.

По словам синоптика, в ночь на понедельник, 16 февраля, циклон принесет мощные снегопады на юго-запад Центрального федерального округа. К утру он принесет осадки в Центральную Россию. В некоторых районах Подмосковья ожидается до 26 миллиметров осадков.

Тишковец также добавил, что снег начнется в понедельник утром и усилится к середине дня. При этом ветер будет северо-восточным, с порывами до 12 метров в секунду. Это ухудшит видимость и создаст снежные переметы.