Конструктор учебных занятий появился в библиотеке «Московской электронной школы»

В библиотеке Московской электронной школы («МЭШ») стал доступен новый инструмент для педагогов ― конструктор учебных занятий «Собери урок». Он помогает быстро и методически грамотно разрабатывать собственные сценарии уроков из готовых заданий и материалов для учеников с первого по 11 класс. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Специально для конструктора методисты Московского городского педагогического университета разработали типовые блоки: задания на мотивацию, актуализацию, целеполагание, освоение нового и необходимый теоретический материал.

Воспользоваться новым инструментом можно в конструкторе библиотеки «МЭШ». Инструмент предлагает удобный пошаговый интерфейс и встроенные методические подсказки: система объясняет значение каждого этапа и показывает примеры подходящих фрагментов.

Учитель может отобрать цифровые материалы по предмету, параллели и теме, а также по уровню сложности: базовому, повышенному или высокому. Это позволяет разрабатывать уникальные сценарии для конкретного класса и цели урока. Выбранные учителем фрагменты автоматически добавляются в сценарий занятия, при этом отображается его структура, время на выполнение заданий и продолжительность.

Созданные сценарии сохраняются в личном кабинете педагога в разделе «Мои материалы». Они доступны для использования на занятии или в качестве домашнего задания, но не публикуются в открытом доступе в библиотеке «МЭШ». В будущем планируется расширение набора доступных фрагментов для охвата всех учебных тем.

Подробную информацию о новом конструкторе учебных занятий «Собери урок» в библиотеке «МЭШ» можно получить в специальной инструкции.

«Московская электронная школа» — совместный проект столичных Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий. Он появился в 2016 году. Сегодня единой цифровой образовательной платформой пользуются более 1,2 миллиона школьников, свыше 1,8 миллиона родителей и около 70 тысяч педагогов. Среди основных сервисов «МЭШ» — библиотека учебных материалов, электронные дневник и журнал, «Москвенок», «Портфолио учащегося» и «Олимпиады».

