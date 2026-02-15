В аэропорту Домодедово сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово сняты, сообщили в Росавиация.
В Telegram-канале Росавиации пояснили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. После необходимой проверки их было решено отменить, и аэропорт вернулся к обычному режиму работы.
В воскресенье в аэропорту Домодедово временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.