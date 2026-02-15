Дептранс призвал москвичей пересесть на метро 16 февраля из-за снегопада

В понедельник, 16 февраля, москвичам рекомендуется воспользоваться городским транспортом из-за ожидаемого снегопада и вероятного образования гололедицы.

Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

— Рекомендуем завтра утром воспользоваться городским транспортом, чтобы точно успеть на работу вовремя. Метро — это быстро и безопасно, на расписание движения поездов не влияет погода, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Водителям, которые все же выедут на своих автомобилях, советуют уменьшить скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах.

Со следующей недели в Москву придет балканский циклон, который принесет с собой аномальные снегопады. Уже в ночь на понедельник циклон принесет мощные снегопады на юго-запад Центрального федерального округа, а к утру он принесет осадки в Центральную Россию. В некоторых районах Подмосковья ожидается до 26 миллиметров осадков. В Москве снег начнется в понедельник утром и усилится к середине дня, с ожидаемыми осадками до 7–10 миллиметров.