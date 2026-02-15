Аэропорты Москвы подготовили к ограничениям

Ухудшение погоды в Москве, 16 февраля, может отразиться на работе аэропортов и воздушного транспорта. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

В организации заявили, что 16 февраля с 06:00 до 21:00 в столице ожидаются снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов.

В Росавиации подчеркнули, что возможные ограничения связаны с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями. Пассажиров подготовили к тому, что в условиях непогоды следует рассмотреть альтернативные варианты перемещений.

Также в сообщении говорится, что из-за непогоды в аэропортах будет задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме.

15 февраля в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения сохранили на полчаса.