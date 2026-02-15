Синоптик Ильин объяснил причину резкого похолодания в Москве

Если в субботу, 14 февраля, в столичном регионе столбики термометров достигали положительных значений, то уже к утру воскресенья, 15 февраля, температурные значения опустились до отрицательных отметок. С чем связано резкое похолодание и ждать ли потепления в ближайшее время, «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.

© Вечерняя Москва

По его словам, несмотря на теплую погоду, которая ранее сохранялась в Москве на протяжении двух дней, 13–14 февраля, уже 15 февраля столбики термометров опустились до минус 6–11 градусов. Такое характерное похолодание связано с движением циклонов.

— В пятницу и субботу, 13–14 февраля, в Москве удерживались положительные температуры, но уже сегодня из-за затока холодного воздуха мы наблюдаем отрицательные показатели на термометрах. Южный циклон, пришедший с юго-запада, довольно быстро сместился на северо-восток, из-за чего столичный регион столкнулся с ощутимым похолоданием, — объяснил Ильин.

Синоптик также предупредил, что вся предстоящая неделя ожидается достаточно морозной.

— Практически всю неделю температурные показатели будут ниже климатической нормы на 3–6 градусов и лишь к концу недели приблизятся к нормальным значениям месяца. Кратковременное повышение температур до 0 градусов ожидается в третьей декаде февраля, — предупредил Ильин.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе будет переменчива: периодически будет идти снег, а также ожидаются скачки температур. Более подробный прогноз погоды — в материале «ВМ».