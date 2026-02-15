Суровый балканский циклон уже в ночь на понедельник, 16 февраля, обрушится на Россию мощными снегопадами и метелями, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, центр «балканца» с самыми сильными осадками выйдет на Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Рязанскую, Тульскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также на Мордовии и Удмуртию. За сутки в ряде районов выпадет до 20-30 мм осадков или более ¾ месячной нормы.

«Зацепит аномальным снегом (до 75% месячной нормы) юг и восток Подмосковья: в Серебряных Прудах за 24 часа выпадет 26 мм осадков, в Зарайске — 23 мм, Кашире — 20 мм, Черустях — 18 мм. Прирост снежного покрова 17-22 см», — уточнил метеоролог.

Тишковец заметил, что по Москве спирали снеговых туч пройдут по касательной. С утра понедельника в столице начнется снег, который с каждым часом будет усиливаться, и пик его интенсивности придется к середине дня — в городе, «в переводе на воду», ожидается до 7-10 мм осадков, а значит, в городе снежный покров повысится с 43 до 54 см (на ВДНХ).

Синоптик уточнил, что при этом будет задувать северо-восточный ветер в порывах до 12 м/с. Поднимется метель с ухудшением видимости до 2-3 км, на юге Подмосковья — до 1 км и менее, на дорогах — снежные переметы.

«На термометрах в течение суток от -10°…-13°, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы, но из-за холодного ветра в ощущениях будет казаться, что на улице стоит 20-градусный мороз», — пояснил Тишковец.

К полуночи снегопады прекратятся, и с наступлением вторника, благодаря влиянию скандинавского антициклона, погода в Москве улучшится: облака поредеют, но стужа усилится. Под утро воздух остынет до -12°…-15°, в дневные часы не выше -6°…-9°.

Среда, на фоне погожего антициклонального влияния, в столичном регионе будет бесснежной и самой холодной. В сумерках в Москве воздух остынет до -17°…-20°, после обеда -7°…-10°, констатировал специалист.