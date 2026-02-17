Шесть домов для программы реновации возвели в четырех районах САО

Специалисты достроили шесть домов по программе реновации в Северном административном округе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Новостройки находятся в районах Головинский, Дмитровский, Коптево и Аэропорт. Общая площадь квартир превышает 120 тысяч квадратных метров.

— В домах оборудованы комфортные подъезды с удобными входными группами, просторными и светлыми вестибюлями, комнатами для консьержей и колясочными, где можно хранить личный инвентарь без необходимости занимать пространство в квартирах, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Для удобства жителей на первых этажах предусмотрены нежилые помещения, где смогут открыться социально значимые объекты инфраструктуры, включая магазины, аптеки, кофейни, пункты вывоза заказов и другие полезные сервисы, востребованные у горожан.