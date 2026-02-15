Москвичей предупредили о сильном снеге и ветре в понедельник

Сильный снег ожидается в Москве в понедельник, 16 февраля. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 февраля, с 6:00 до 21:00 в столице ожидаются снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы», – говорится в сообщении.

Горожан призывают быть внимательными на улице, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями. Водителей – по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.