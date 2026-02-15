Собянин: Почти 300 км дорог постоят в Москве до 2028 года

За три ближайших года в Москве планируется построить 283 км дорог, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. «Почти треть от существующей улично-дорожной сети построили в Москве за последние 15 лет. Количество искусственных сооружений выросло более чем на 70%. Среди самых значимых проектов прошлого года – мост Академика Королeва и продление ул. Мосфильмовская. До 2028 года рассчитываем построить ещe 283 км дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов», – написал Сергей Собянин. Он отметил, что в 2026 году уже открыт участок Коммунарского шоссе с путепроводом через ул. Александры Монаховой и завершено формирование основного хода Южной рокады. До конца года планируется завершить строительство южного участка МСД вдоль ул. Каспийская от ул. Кантемировская до Павелецкого направления МЖД; эстакаду на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом (первый этап); реконструкцию Симоновской и Крутицкой набережных; путепровод на пересечении Октябрьского и Савeловского направлений МЖД на участке от ул. Большая Академическая до ул. Академика Королeва.