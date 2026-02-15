Собянин сообщил о планах строительства дорог в Москве

За три ближайших года в столице планируется построить 283 километра дорог. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Кроме того, возведут 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Из них в 2026-м — 91,3 километра дорог, 19 искусственных сооружений и 22 пешеходных перехода.

В числе основных работ, которые планируется провести в 2026 году:

— ввод в эксплуатацию участка Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой (открыт в январе 2026 года);

— ввод в эксплуатацию участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка (частично введен в феврале 2026 года);

— ввод в эксплуатацию южного участка Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД);

— ввод в эксплуатацию эстакады по основной проезжей части шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом (первый этап);

— реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных;

— ввод в эксплуатацию путепровода на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений МЖД на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева.

В 2011–2025 годах Правительство Москвы построило около 1,6 тысячи километров дорог, 488 тоннелей, эстакад и мостов, а также 364 внеуличных пешеходных перехода.

«Почти треть от существующей улично-дорожной сети построили в Москве за последние 15 лет. Количество искусственных сооружений выросло более чем на 70 процентов. Среди самых значимых проектов прошлого года — мост Академика Королева и продление Мосфильмовской улицы», — отметил Сергей Собянин.

В 2025 году завершили строительство более 105 километров дорог, 18 искусственных сооружений и 27 пешеходных переходов. Среди них:

— мост Академика Королева, соединивший Береговой проезд в Филевской пойме с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе. В результате создали дополнительный выезд из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе, ликвидировали избыточный пробег автотранспорта до трех километров и сократили время в пути в среднем на восемь минут;

— Мосфильмовская улица — ее продлили от Раменского бульвара до улиц Гайдая и Алексея Баталова (по прямой — около 1,7 километра) с организацией движения по четырем полосам и возможностью выезда на Южную рокаду. Это позволило ликвидировать перепробеги до трех километров и сократить время проезда транспорта в среднем на 10 минут, а также снизить уровень загрузки Мичуринского проспекта, улиц Лобачевского и Гайдая в среднем на 25 процентов.

Кроме того, в 2025 году построили:

— участок улицы Ивана Франко от Житомирской улицы до улицы Герасима Курина;

— транспортную развязку у станции метро «Корниловская» и улично-дорожную сеть в поселке Завода «Мосрентген»;

— улично-дорожную сеть на территории Мневниковской поймы;

— путепровод через пути Медведковской грузовой ветки, соединяющий Костромскую улицу и Юрловский проезд (движение открыли 5 января 2026 года).

В феврале 2026 года завершилось формирование основного хода Южной рокады, которая стала четвертой новой трассой в средней части города наряду с Северо-Западной хордой и Московским скоростным диаметром (Северо-Восточной и Юго-Восточной хордами). Четыре хорды ощутимо улучшили дорожное движение в Москве, сделав поездки по городу быстрее и безопаснее для миллионов автомобилистов.