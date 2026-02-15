Москва отметит Китайский Новый год

С 16 февраля по 1 марта 2026 года Москва в третий раз официально отметит Китайский Новый год, он же праздник Весны - Чуньцзе. Горожанам предложат несколько площадок для празднования: мероприятия пройдут в центре города, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино", Центральном детском магазине, гастроквартале "Три вокзала. Депо" и других местах.

Год Огненной Лошади символизирует энергию, свободу и редкую удачу, ведь именно такой символ приходит раз в 60 лет. Талисманом фестиваля стала красная огненная лошадка Цзисянма, вдохновленная древней бронзовой статуэткой эпохи династии Восточная Хань. Ее уже можно встретить на Манежной площади - флагманской площадке фестиваля. С началом праздника здесь будут ежедневно проходить зрелищные шоу "Танец дракона", театрализованные постановки и мини-спектакли уличного театра по мотивам китайских мифов и сказок, интерактивные квесты "Загадка Лунного Нового года". Заработает и мастерская "Китайские традиции", где можно сделать бумажные фонарики, декоративных драконов, традиционные новогодние украшения и подарки, а также новогодняя почта: гости смогут подписать открытку (подготовлено 5 видов с символикой фестиваля и видами Москвы) и отправить ее в Китай через "Почту России".

В переходе от Манежной площади к площади Революции можно продолжить маршрут - но уже с акцентом на желания и мифологию. Здесь встретится стилизованный экспресс "Москва - Пекин" - это зона "Поезд желаний", где можно завязать ленточку с заветным желанием, а также на площади пройдут театрализованные мини-спектакли и встречи с персонажами китайской мифологии, квест по древним обычаям, будет работать фотосалон с элементами китайской и российской культур и зона "Добрые пожелания" для отправки посланий.

На Болотной площади состоятся шоу барабанщиков и танцы дракона, мастер-классы по созданию фонариков, вееров и игре в сянци (китайские шахматы), творческие занятия для детей и взрослых, арт-павильон с праздничным оформлением, фудкорт с китайским меню и сувенирами.

Не остались в стороне и другие локации. Отметят праздник из Поднебесной в Московском зоопарке - с 21 февраля по 1 марта на его территории состоятся парады-шествия с фигурами Дракона и Огненной Лошади под ритмы барабанов, экскурсии, лекции о китайской культуре, мастер-классы, квесты и встречи с животными. Аллеи украсят традиционными фонариками и установят тематические фотозоны. В кинопарке "Москино" пройдут спектакли, мастер-классы по росписи фонариков, созданию вееров, танцам с зонтиками, озвучиванию мультфильмов и видеопроизводству, интерактивный квест с драконом, фотозона в "Дальневосточном городе", каток. А для самых юных гостей Центральный детский магазин на Лубянке подготовил бесплатные ежедневные мастер-классы: изготовление фонариков, красных конвертов хунбао, бумажных композиций цзяньчжи и декоративных подвесок с символами года.

Также мероприятия пройдут на колесе обозрения "Солнце Москвы" (ВДНХ), в Дарвиновском музее, Аптекарском огороде, Музее Москвы и других местах. Вход на уличные площадки свободный, фестиваль обещает яркое погружение в китайскую культуру с акцентом на традиции, гастрономию и семейный отдых. Подробное расписание и обновления - на zima.mos.ru.