Снегопады и 20-градусные морозы ожидаются в Москве на предстоящей неделе

Предстоящая неделя в Московском регионе будет снежной и холодной, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Балканский циклон принесет снегопады на юго-восток региона уже в ночь на понедельник, 16 февраля. Так, в Серебряных Прудах за сутки выпадет 26 миллиметров осадков, в Зарайске - 23 миллиметра, в Кашире - 20 миллиметров, в Черустях - 18 миллиметров. Прирост снежного покрова составит 17-22 сантиметра.

В Москве снег начнет идти с утра в понедельник, причем непогода будет усиливаться ежечасно. Пик интенсивности снегопада придется на середину дня: в городе может выпасть 7-10 миллиметров осадков, что повысит снежный покров с 43 до 54 сантиметров. Также ожидается сильный северо-восточный ветер, с порывами до 12 м/с.

"Поднимется метель с ухудшением видимости до двух-трех километров, на юге Подмосковья до одного километра и менее, на дорогах - снежные переметы. На термометрах в течение суток от -10 до -13 градусов, что на четыре-шесть градусов ниже климатической нормы, но из-за холодного ветра в ощущениях будет казаться, что на улице стоит 20-градусный мороз", - написал Евгений Тишковец.

Снегопады прекратятся к полуночи.

С наступлением вторника, благодаря влиянию скандинавского антициклона, погода в Москве улучшится. Однако при этом усилится стужа: под утро воздух остынет до -12…-15 градусов, в дневные часы будет не выше -6…-9 градусов.

Холоднее всего будет в среду: в сумерках в столице прогнозируется 17-20 градусов мороза, после обеда - семь-десять ниже нуля.

В четверг холод отпустит, но вновь накроют снегопады: так, в Москве ожидается до 15 миллиметров осадков: снежный покров повысится еще примерно на семь сантиметров. На юге Подмосковья - до 18 миллиметров осадков. Температура воздуха в столице повысится до -5…-8 градусов.

В пятницу осадки пойдут на убыль - пройдет кратковременный снег, ночью ожидается до -8…-13 градусов, в середине дня -3…-8 градусов.

"Для наземного, авиатранспорта и коммунальных служб неделя будет сложной. Зима не сдается!" - подытожил метеоролог.