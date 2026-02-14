Крупный сбой произошел на Казанском направлении МЖД

Крупный сбой в движении электропоездов в субботу, 14 февраля, произошел на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Поезда в сторону области не ходят по техническим причинам уже около часа. Об этом сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

Утром 6 февраля в МЖД сообщили, что пригородные поезда на втором маршруте Московского центрального диаметра идут с отклонением от графика из-за остановки электрички по техническим причинам. Поезд встал на перегоне Павшино — Тушино.

Еще 29 января поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги следовали с задержкой по техническим причинам. Позже в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании уточнили, что максимальное время опоздания составляло не более часа.