Москвичей предупредили о скачке атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве начнет повышаться пропорционально резкому понижению температуры в воскресенье утром, 15 февраля, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом пишет РИА Новости.

Синоптик уточнила, что в ближайшие часы в Москву и Подмосковье вторгнется гребень арктического антициклона.

«[В свете этого] резко понизится температура воздуха и атмосферное давление станет расти — все взаимосвязано», — заметила Позднякова.

По ее словам, повышение атмосферного давления будет пропорционально понижению температуры воздуха к утренним часам воскресенья.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 15 февраля скажется влияние холодного атмосферного фронта, выпадет снег, температура воздуха понизится от -3° до -8°, вечером до -11°.

По его словам, на дорогах возможна сильная гололедица, толщина ледяного панциря может вырасти до 15 мм.