Жители столицы могут получить от города единовременную выплату до 44 тысяч рублей за юбилей супружеской жизни. Информация о способе и условиях ее получения указана на сайте мэра и правительства Москвы.

— В Москве для тех, кто прожил в браке 50, 55, 60, 65 или 70 лет, предусмотрены торжественные церемонии чествования юбиляров супружеской жизни, организацией которых занимаются дворцы бракосочетания, — указано в материале.

Деньги получит только один из супругов при условии, что на дату юбилея супружеской жизни юбиляры получают пенсию в Москве и зарегистрированы по месту жительства в столице.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление в центр госуслуг «Мои документы» не ранее чем за месяц до юбилейной даты. Срок обращения после даты юбилея не ограничен, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в 2025 году зарегистрировали рекордное количество браков — более 87 тысяч, это наивысший показатель за три года. Кроме того, москвичи стали чаще вступать в брак в молодом возрасте. При этом в летний сезон было зарегистрировано 36 тысяч браков — это рекорд за 10 лет.