Собянин рассказал, какие разработки применяют в деятельности городских служб

Городские службы активно внедряют в работу отечественные разработки, а также развивают производство собственного оборудования.

Об этом в субботу, 14 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Оптимизируются эксплуатационные затраты и сроки выполнения задач, при этом качество работ, наоборот, только растет, — отметил глава города.

Так, компания «Россети Московский регион» создала компактный переходной узел, предназначенный для соединения подземных и воздушных электрических линий напряжением 110 киловольт.

Кроме того, специалисты разработали мобильную систему хранения энергии, установленную на грузовую платформу. Система позволяет обеспечивать электроэнергией объекты в экстренных ситуациях.

Сотрудники АО «Объединенная энергетическая компания» проводят испытания комплекса, оснащенного ИИ, предназначенного для обнаружения неисправных светильников, уточнил Собянин в мессенджере MAX.

Городские службы в круглосуточном режиме проводят работы по очистке столицы от снега. Организованы мероприятия по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств.